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بالصور.. شباب قرية الصنافين بالشرقية يحولون مركز شباب القرية من «خرابة» إلي نادي متطور

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بالصور.. شباب قرية الصنافين بالشرقية يحولون مركز شباب القرية من «خرابة» إلي نادي متطور بالصور.. شباب قرية الصنافين بالشرقية يحولون مركز شباب القرية من «خرابة» إلي نادي متطور

 

صورة لملعب الكرة الخماسية داخل المركز

كتب – محمد سامي

في تجربة إيجابية فريدة من نوعها تعكس روح العمل الجماعي، وضرورة مشاركة الشباب في تطوير المجتمع، قام العشرات من شباب قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية والتي يقدر عدد سكانها بحوالي 60 ألف نسمة، بتطوير مركز شباب قريتهم بالجهود الذاتية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال المحاسب مدحت عبدالمجيد أحد أهالي القرية أن المركز منذ عام كان أشبه بالخرابة، حيث كان وكرًا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون، وهو ما استفذ أهالي القرية الذين طالبوا مديرية الشباب والرياضة بالتدخل لتعيين مجلس إدارة قادر على تطوير المركز باعتباره المتنفس الوحيد لشباب القرية.

وأضاف مدحت أن مديرية الشباب استجابت لرغباتهم وقامت بتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة أحد أبناء القرية ولاعب كرة القدم بالفريق الأول للمركز “عبدالعزيز شاهين”، والذي استطاع أن يجمع الشباب حوله ويستغل طاقتهم في تطوير المركز الشباب وتحويله من خرابة إلى نادي متطور يحتوي على ملعب خماسي وكافيتريا، مشيرًا إلى أن شباب القرية قام بجمع القمامة من المركز وتنظيفه ودهان حوائطه وتجهيز أرضية الملعب ومبنى المركز التي تهالكت تمامًا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

من جانبه قال عبدالعزيز شاهين رئيس مجلس الإدارة أن الدولة لن نستطيع بمفردها تغيير الواقع الأليم الذي نعيشه، ولابد من تضافر جميع جهود أبناء الأوفياء حتى نستكمل أحداث النهضة المنشودة.

وأضاف شاهين أنه استطاع ومجلس إدارته بالتعاون مع أهالي القرية الذين قدموا تبرعات من إحداث طفرة حقيقية داخل المركز والذي كان أشبه بالبؤرة الإجرامية منذ ما يقر ب من 12 شهر.

وناشد شاهين وأعضاء مجلس الإدارة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بتوفير مولد كهرباء للمركز لكي يستفيد الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية في الفترة المسائية، وخاصة مع قرب حلول فصل الصيف، حيث أن إنارة المركز تم تركيبها بالكامل، لكن لا يمكم تشيلغها أو الاستفادة منها لعدم موافقة وزارة الكهرباء، حيث أن تركيب المولد سيساهم في تشغيل المركز في فترات الليل، مما سيساهم في إبعاد الشباب عن التطرف واستغلال طاقتهم في الرياضة وعدم قضاء أوقاتهم على المقاهي ومعاكسة الفتيات.

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