السجن 3 سنوات لعاطل تحرش بطالبة فى الطريق العام بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "محمود – أ – ع" عاطل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالتحرش بطالبة والتعدى عليها بالسب وخدش حيائها فى الطريق العام بدائرة مركز العسيرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عزت أبو الفضل وعضوية المستشارين أيمن محمود محمد وعبد الحكيم محسن عبده بأمانة سر محمد العادلى ومحمود سيد.

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر عام 2014 بدائرة مركز العسيرات، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها طالبة مفاده أنها أثناء توجهها إلى إحدى المدارس بقرية "الأحايوة" فوجئت بالمتهم يلمس جسدها رغما عنها ويتحرش بها والإمساك بأجزاء حساسة من جسدها فى الطريق العام، وعندما نهرته قام بالتعدى عليها بالسب وخدش حيائها وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.