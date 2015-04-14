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استئناف جلسة سماع مرافعة الدفاع بقضية "تنظيم الظواهرى الإرهابى"

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استئناف جلسة سماع مرافعة الدفاع بقضية "تنظيم الظواهرى الإرهابى" استئناف جلسة سماع مرافعة الدفاع بقضية "تنظيم الظواهرى الإرهابى"
واصل المحامى علاء علم الدين دفاع المتهم الأول المهندس محمد الظواهرى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، عقب استئناف الجلسة بعد الاستراحة، حيث استعرض أقوال بعض المتهمين المعذبين _على حد قوله_ من واقع تحقيقات النيابة مؤكد على إنشاء كيان وتنظيم إرهابى، بعيدا عن موكله جملة وتفصيلا.

وجاء استشهاد آخر للدفاع من اقوال أحد المتهمين فى تحقيقات النيابة، والذى قرر قائلا إنه تقابل مع 5 أشخاص من اجل تكوين وتشكيل تنظيم وكان هذا يوم 29 سبتمبر 2013 وتابع الدفاع قائلا وهو بعد القبض على موكلى بشهر ونصف تقريبا.

جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، لمرافعة الدفاع بجلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات، الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

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مصر 365

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