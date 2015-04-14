إحالة 4 متهمين بقتل مهندس بالشرقية دافع عن ابنته من الخطف إلى المفتى

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 4 أشخاص قاموا بقتل مهندس بجامعة الزقازيق، لدفاعه عن ابنته العروس إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 17 يونيو للنطق بالحكم .

تفاصيل وابل من الأعيرة النارية تجاهه ولاذوا بالفرار، حيث لفظ المهندس أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء محمد ناصر العنترى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أحمد زغلول مأمور مركز شرطة بلبيس، بإطلاق مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على سيارة ملاكى بطريق بلبيس الزقازيق، وتحرر المحضر رقم 3842 إدارى بلبيس. لسنة 2012 وقالت التحقيقات الأولية أثناء سير "محمد نجيب" 50 سنة مهندس مدنى بجامعة الزقازيق ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، بسيارته وبرفقته ابنته"أ" 28 سنة طبيبة بشرية، بطريق بلبيس الزقازيق أمام قرية عرب البياضين التابعة لمركز بلبيس، قام ثلاثة مجهولين مُسلحين مستقلين سيارة بدون لوحات معدنية، باعتراض طريقهما، محاولين خطف ابنته بالقوة وسرقة السيارة، وعندما قاومهم المهندس بادروا بإطلاق الزقازيق الجامعى، متأثرا بإصابته بنزيف حاد فى المخ وتهتك بقاع الجُمجمة.

وتمكن أهالى القرية من ضبط فرد خرطوش وأحد الجناة، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب المبرح، وتم نقله للمستشفى الجامعى. وانتقل مصطفى شوقى، وكيل النائب العام بنيابة بلبيس برئاسة المستشار محمد العوضى رئيس النيابة، لمناظرة الجثة، حيث أمر بانتداب الطب الشرعى للتشريح، وقام بمعاينة السيارة، وأمر بتحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط الجناة. وتبين من التحريات أن الفتاة كانت تستعد لزفافها بعد 13 يوم من الواقعة.

كما تمكن النقيب عمرو سويلم رئيس مباحث مركز بلبيس ومعاونه النقيب وسام رضا بإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرقة جنوب الشرقية، واللواء عبد الرءوف الصيرفى مدير المباحث الجنائية من ضبط "مجدى أ ال" 25 سنة عاطل لاشتراكه مع كل من "محمد أ س ن" و"سعد ج ع ج" 35 سنة عاطل "ونبيل ج ع"، 24 سنة عاطل، و"محمد إ ع" 26 سنة عاطل. وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.