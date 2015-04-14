تأجيل الحكم على 29 متهما بحرق المساكن ومقاومة السلطات بسوهاج لشهر يونيو

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الثلاثاء، حجز النطق بالحكم على 29 متهما بوضع النار واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة وخطف الأطفال، وذلك فى مشاجرة بين عائلتين بمركز دار السلام إلى جلسة اليوم الخامس من دور شهر يونيو.

وصدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفى، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب، وبشير عبد الرءوف بشير، بأمانة سر سيد على بكر، ورمضان حسن.

وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر عام 2014 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بقيام المتهمين بالتهجم على عدد 11 من المجنى عليهم ووضع النار فى مساكنهم، وذلك بعد مقتل شخص ينتمى إلى عائلة المتهمين، كما قاموا بإطلاق النيران وخطف الأطفال انتقاما من عائلة المجنى عليهم، كما قاموا بمقاومة السلطات واستعمال القوة مع رجال الشرطة.

وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين العائلتين بسبب قيام عائلة المجنى عليهم بقتل شخص من عائلة المتهمين، فقرروا الانتقام وأشعلوا النيران فى المنازل، كما تم ضبط الأسلحة الآلية بحوزتهم، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق، وأمرت بالقبض على المتهمين.

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