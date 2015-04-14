بالفيديو..هيفاء وهبى تثير الجدل بكليب «Breathing You In »

أطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الثلاثاء كليب احدث أغنياتها باللغة الإنجليزية”Breathing You In”، عبر موقع VEVO .

> هيفاء كانت قد صورت الكليب العام الماضى مع المخرج العالمي الفلسطيني الأصل طارق فريتخ، وأستعانوا فيه بالعارض المشهور كاسبر سمارت “المعورف بعلاقته الغرامية بالفنانة العالمية جنيفر لوبيز”

> وكعادتها أدت هيفاء بالكليب العديد من المشاهد المثيرة،وأرتدت أزياء شبه عارية،وهو ما اعالد للصورة أزمة فستانها الفاضح في البرايم العاشر من “ستار اكاديمي “، والذي من خلاله حرصت على الترويج لأغنيتها “أوبا” والتي أضطرت بسببها للإعتذارعنه فيما بعد ،كما لجأت قناة “cbc ” لإصدار بيان تؤكد عدم مسئوليتها عن ما حدث .وتعتذر فيه للمشاهدين عن ما فعلته هيفاء .

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