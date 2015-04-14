عمليات الجيش في سيناء.. بقلم || جمال الشناوي

يبدو أن أمريكا تعاود الكره مرة أخرى، وباستخدام نفس الأداه .. الإخوان ومن يطوف بدار إرشادهم، والحقيقة أن أمريكا ضد كل ما هو وطني بدليل دعمها اللا محدود لجماعة ضد فكرة الأوطان.

حاكم العراق الأمريكي أصدر قرار بتسريح الجيش العراقي فور احتلال بغداد، والعراق فقدت قرابة المليون شهيد نتيجة انتشار الفوضى، ومازالت تدفع الثمن من دماء شعيها حتى الأن.. الجيش السوري هو الآخر يتم تدميره عبر داعش وإخوانها وتم قتل 250 ألف سوري.. أينما حلت أمريكا بدولة دمرت جيشها لتبقى إسرائيل الجيش الوحيد المتماسك والقوي في المنطقة، وكلنا تابعنا الحملات الإعلامية الإخوانية المباركة من واشنطن ضد الجيش والتي عاودت محاولاتها بشراسة هذه الأيام عبر قنوات العمالة في تركيا.

أمريكا التي أعلنت عودة المساعدات العسكرية تحت شروط عاودت الدعم للإخوان عبر تركيا وهو الأسلوب الجديد في السياسة الأمريكية تجاه مصر.. استخدام دول حليفة لها للتدخل في الشأن المصري.

المهم الآن هو العودة لاستهداف جيشنا الوطني لجعل يده مهزوزة في الحرب على الإرهاب في سيناء.

قبل سنوات كنا في طريقنا إلى غزة لتغطية العدوان الإسرائيلى على غزة، وعلى الطريق شاهدنا لافتة في مدينة الشيخ زويد مكتوب عليها المحكمة الشرعية، ويومها عرفنا أن إهمال الدولة لسيناء جعل قبضة الدولة ضعيفة، وفي زمن الإخوان تضاعفت قوى الإرهاب وباتت سيناء جاذبة للإرهابيين من كل صوب وحدب، وتدخلت دول للدعم بالسلاح والمال.. ناهيك عن جماعات متطرفة في غزة تلقت الدعم الحمساوي الإيراني لتحويل سيناء إلى أفغانستان أخرى باستخدام لافتات تتعلق بالمسجد الأقصى وتحريره، إلا أن الأغلبية الساحقة من عملياتها كانت توجهها لقلب مصر وجيشها، وتذكرون عبارات الرئيس الخائن “الحفاظ على حياة الخاطفين والمخطوفين”.

الجيش الأن يخوض حربًا شرسة ضد إرهابيين من كل الجنسيات ومدعومين من دولتين بالوكالة عن واشنطن وجماعة حماس وإخوانها.

> الجيش الوطني الذي تنامت قوته بات أكثر إزعاجًا لأمريكا وإسرائيلها.. فماذا فعل حتى تخطط أمريكا لحملات منظمة من أنقرة وقريبًا من طهران لاستهدافه.

أقام منطقة عازلة على الحدود.. هو حق طبيعى للدول المستقلة وآخر من فعلها هو وكيل واشنطن أوردوجان عندما قرر عمل شريط عازل نفذه الجيش التركي على الحدود مع سوريا.

الجيش الوطني المصري قام بنقل العائلات التي تقيم على الشريط الحدودي إلى مناطق أخرى مع صرف تعويضات وصلت لكثير من أصحاب المنازل إلى أكثر من مليون جنيه مع ترتيبات ببناء رفح الجديدة.

من يعرض إقامة منطقة عازلة لضبط الحدود فقط هم أصحاب المصالح مع مراعاة الجانب النفسي والارتباط بالمكان، لكن كل من تحدث معهم الجيش تفهموا إلا أصحاب المصالح في تجارة الأنفاق أو أتباع الإخوان، أما الغالبية العظمى من السكان رحبوا ووافقوا من وازع وطني كعادة أبناء سيناء الأحرار الذين خاضوا حربًا طويلة ضد الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم التخلي عن الانتماء لمصر في مؤتمر الحستة الشهير أثناء الاختلال الصهيوني، وهو ما أغضب موشى ديان.

ولكن هل معنى ذلك أن العمليات لا تشهد أخطاء؟.. المؤكد أن ما يحدث في شمال سيناء شهد أقل أخطاء، وربما نادرة الحدوث، وتم صرف تعويضات مناسبة مع اتصالات مع عائلات من أصابهم ضرر، ولكن هل الجيش كان مضطرًا لاستخدام سياسة النفس الطويل في الحرب على الإرهاب؟.. الإجابة أن الجيش كان بإمكانه بأقل مجهود دك كل معاقل الإرهاب المتسوطن في سيناء منذ أكثر من عشر سنوات خلال أسابيع، لكن القرار كان أن يتحمل الأبطال فقط ثمن الدم لتحرير سيناء من الإرهاب المصنوع في عواصم إقليمية وبرعاية أمريكية.. الجيش لأنه يقدر وطنية أبناء سيناء وحقهم فى التحرر من سيطرة عصايات الإرهاب قرر العمل المتأني.

في المقابل الذي تقوم به عصابات الإرهاب بالذبح لكل من يخالفهم من أبناء سيناء.. الذبح على شريعتهم الهمجية الوحشية لبث الخوف والرعب في قلوب أبناء سيناء.

المتابع للعمليات الإرهابية فى سيناء يكتشف أن وتيرة العمليات زادت في سيناء وكان شرطًا لتوقفها كما قال البلتاجى هو عودة جاسوس أمريكا إلى رأس السلطة في مصر رغم أنف الشعب لاستكمال مخطط تفتيت مصر حتى تأمن إسرائيل حسب خطة هنري كيسنجر الأب الروحي للسياسة الأمريكية بإيجاد استراتيجية مختلفة لضمان أمن اسرائيل للأبد.. هو تفتيت دول الطوق.

هل كان مطلوبًا من الجيش المصري أن يقف صامتًا وهو يرى عصابات الإرهاب تنتهك الدين والوطن وتلحق أكبر ضرر بالدين الإسلامي وتشويهه لضربه من الداخل كما توقع الشيخ الشعراوي قبل سنوات، عندما حذر من أن الحرب الجديدة على الإسلام ستكون من جماعات داخله لتشويهه وتصدير صورة الدين الدموي الذي بات خطرًا على الإنسانية.

هل كان مطلوبًا من الجيش المصري أن يقف صامتًا وهو يرى عصابات تحركها دول إقليمية بأشراف واشنطن تعلن شمال سيناء إمارة مستقلة؟.. الإجابة بالتاكيد أن أي جيش وطني كان سيعلن الشمال منطقة حربية ليعيد فرض سلطة الدولة مرة أخرى مهما كلفه ذلك من دماء لشهداء الوطن.. سيأتي يومًا تتوارث فيه الأجيال قصص البطولة.

الجيش فرض سلطة الدولة بدليل هروب فلول عصابات واشنطن الإرهابية إلى داخل المدن وخاصة العريش يعنى فقط أن المعارك تحقق أهدافها وأن رجال الأمن فرضوا سيطرتهم على مناطق كانت محظرة عليهم طيلة السنوات الماضية.

هل يتعرض الجيش للخطر؟.. الإجابة نعم، والخطر الرئيسي الذي يستهدف جيشنا البطل هم الإخوان والأمريكان، حتى ولو أعلنت واشنطن وقف تجميد المساعدات العسكرية.

ويبدو أن عمليات التطوير والتحديث لكل قطاعات الجيش ورفع مستوى التدريب والتسليح هو ما يزعج واشنطن وإخوانها، وقريبًا سترون الرد المناسب لردع كل من تآمر على أكبر جيش وطني في المنطقة وصل حدود الأستانة من قبل!.