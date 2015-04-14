الحكومة الصومالية: 17 قتيلا حصيلة هجوم وزارة التعليم العالى

أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الثلاثاء أن حصيلة الهجوم الذى استهدف مبنى وزارة التعليم العالي، هى 17 قتيلا بينهم سبعة من المهاجمين.

وقال المتحدث باسم الحكومة رضوان حاج عبد الولى فى تصريحات نقلتها شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية "إن ثمانية مدنيين قتلوا فى الهجوم بالإضافة إلى جنديين".

وكان انفجار قد وقع بعدما اقتحم انتحارى يقود سيارة مفخخة بوابة المبنى، ليفسح المجال أمام المسلحين للدخول، فيما أعلنت حركة الشباب الصومالية مسئوليتها عن الهجوم الذى استهدف مبنى الوزارة.

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