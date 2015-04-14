الأمم المتحدة: حوالى 121 ألف نازح فى اليمن منذ 26 مارس الماضى

أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عن أنه ومنذ بدء الغارات الجوية باليمن فى 26 مارس الماضي، فإن تقديرات الشركاء على الأرض تشير إلى أن اكثر من 121 ألف يمنى قد شردوا من ديارهم.

وقال المتحدث باسم المكتب يانز ليركه - فى مؤتمر صحفى عقده فى جنيف اليوم - إن النازحين الجدد يتركزون الشمال الغربى من البلاد وبما يصل إلى 60 ألف نازح فى محافظة حجة ومع ما يقرب من 30 ألفا فى محافظة عمران وأكثر من 18 ألف و600 نازح فى محافظة صعدة ..

مضيفًا أنه مازال من الصعب التحقق من الأرقام لأن النازحين يتحركون، وتابع المتحدث أن الشركاء من العاملين فى المجال الإنسانى يقومون بتقديم المساعدة لليمنيين على الأرض بما فى ذلك المياه والخدمات الصحية.

واستكمل ليركه أن تلك الاستجابة الإنسانية تبقى مقيدة بسبب استمرار انعدام الأمن وكذلك الضربات الجوية والقتال على الأرض .. مشيرا إلى أن منسق الشئون الإنسانية لليمن يدعو إلى وقف القتال للسماح بدخول المساعدات إلى اليمن وليتم توزيعها على نطاق أوسع.

وقال المتحدث إن الشركاء فى المجال الإنسانى يتوقعون إطلاق نداء قريب لجمع الأموال من أجل الاستجابة للاحتياجات فى اليمن.

من ناحية أخرى قتل 12 من عناصر الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق فى تفجير انتحارى استهدف تجمعا لقوة حوثية فى مديرية لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وأوضح شهود عيان أن انتحاريا فجر سيارة مفخخة فى تجمع لقوات موالية للحوثيين، مما أسفر عن مقتل 12 وإصابة العديد بجراح.