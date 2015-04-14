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بارزانى يوافق على ارسال فوجين من البشمركة للقتال ضد داعش فى الأنبار

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بارزانى يوافق على ارسال فوجين من البشمركة للقتال ضد داعش فى الأنبار بارزانى يوافق على ارسال فوجين من البشمركة للقتال ضد داعش فى الأنبار
قال صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الأنبار اليوم الثلاثاء أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى وافق على أرسال قوات من البشمركة لدعم القوات الأمنية لتحرير الأنبار من سيطرة تنظيم داعش.

وقال كرحوت فى تصريح لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) "إن رئيس الإقليم مسعود بارزانى وافق على طلب رسمى قدمه مجلس الأنبار منذ أيام يتضمن ارسال قوات من البشمركة إلى الأنبار للمشاركة فى تحريرها من تنظيم داعش".

وأضاف "ان القوة التى تبلغ قوامها فوجين من البشمركة ستصل إلى المحافظة خلال الأيام القادمة و سيتم زجها فى ساحات القتال لإسناد الوحدات الأمنية وأبناء العشائر التى تقاتل التنظيم منذ كثر من اسبوع".

وتشهد محافظة الأنبار اكبر عمليات عسكرية لليوم الثامن على التوالى لتحريرها من داعش الذى سيطر على أهم وأبرز مناطق المحافظة فى منتصف عام 2014.
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