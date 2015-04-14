احذر.. تناول الطعام بشكل سريع يسبب انتفاخ البطن

انتفاخ البطن من الأمراض التى تصيب الكثيرين، ويرجع ذلك لتناول بعض الأكلات أو تناول الطعام بطريقة خاطئة.

يوضح الدكتور طه البهنساوى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى، أن الشعور بانتفاخ فى البطن يكون نتيجة لتناول بعض الأكلات كالمسبكات، أو تناول الطعام بطريقة خاطئة، كتناول الأكل ومضغه بشكل سريع مما ينتج عنه دخول كميات كبيرة من الهواء فى البطن فيحدث الانتفاخ وعسر فى الهضم، مؤكدًا ضرورة تناول الطعام ببطء لسهولة هضمه وعدم الشعور بالانتفاخ.

يتابع د. طه البهنساوى، أن هناك بعض العلامات عند ظهورها يجب استشارة الطبيب، كآلام مستمرة فى المعدة وعسر هضم مستمر الحموضة المستمرة والارتجاع والقىء المستمر والقىء الدموى والاستيقاظ من النوم على وجود ألم فى المعدة، لافتًا إلى أن هذه العلامات دليل على الإصابة ببعض الأمراض.

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