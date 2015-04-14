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تجديد حبس 3 أعضاء بحركة المقاومة الشعبية الأرهابية بالسويس 15 يوم‎

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تجديد حبس 3 أعضاء بحركة المقاومة الشعبية الأرهابية بالسويس 15 يوم‎ تجديد حبس 3 أعضاء بحركة المقاومة الشعبية الأرهابية بالسويس 15 يوم‎

صورة أرشيفية

قررت نيابة السويس، صباح اليوم، تجديد حبس 3 أعضاء بحركة المقاومة الشعبية الإرهابية 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كان تمكن ضباط الأمن الوطني فى السويس بالتنسيق مع مديرية أمن السويس منذ شهرين القبض على ثلاثة من عناصر خلية المقاومة الشعبية الإرهابية بتهمة القيام بأعمال تخريب وإشعال النيران فى سيارتين فى السويس.

كانت التحريات المعلومات الأمنية قد دلت على قيام المتهمين الثلاثة طلاب بالثانوي الأزهري، بحرق سيارتين الأولي ملك زوجة سكرتير بنيابة السويس، والثانية تابعة لمأمورية الضرائب على المبيعات فى السويس .

وتم اعداد كمين للمتهمين عقب التأكد من صحة المعلومات، وتم القبض على ” عمر . م ” مقيم تعاونيات القاهرة، بحس فيصل ” أحمد . ع ” وشهرته عبادي، مقيم بالتعاونيات بحي فيصل، و” السيد . خ ” مقيم بضاحية الطائف بحي فيصل فى السويس.

وكشف مصدرأنه عقب ضبط المتهمين عثر على هواتفهم المحمولة على مصور لعملية إرهابية 23 فبراير الماضي ، تضمنت حرق سيارة رقم 9440 ملاكي السويس، ملك ” هبه . ر . ح ” زوجة سكرتير نيابة السويس الكلية، والتى قيدت بمحضر رقم 2647 إداري السويس لسنه 2015، وكذلك إشعال النار فى السيارة رقم  ”  583 ب -  ف – د “ التابعة لمأمورية الضرائب على المبيعات فى السويس .

واعترف المتهمين بمناقشتهم بانضمامهم بالمشاركة والتنفيذ لخلية المقاومة الشعبية فى السويس، وقيامهم بحرق السيارات بإيعاز وتحريض من قيادى بالجماعة الإرهابية يدعي ” حسن . ح”وشهرته  ” مستر تامر “، وأنهم يتلقون راتب شهرى قدره 1700 جنية نظير العمليات الإرهابية التى يقومون بها، بشرط تقديم فيديو مصور لكل عملية كتوثيق وإثبات لقيامهم بها.

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