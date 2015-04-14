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السيطرة على حريق هائل بـ17 منزل دون خسائر بشرية بسوهاج

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السيطرة على حريق هائل بـ17 منزل دون خسائر بشرية بسوهاج السيطرة على حريق هائل بـ17 منزل دون خسائر بشرية بسوهاج

 

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج منذ قليل من إخماد لهب حريق هائل نشب في 17 منزل بنجع العرب بناحية قرية البلابيش التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، حيث رجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو انفجار اسطوانة بوتاجاز، في ما لم ينتج عن الحريق أي خسائر بشرية.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد علاء الدين السعيد مدير الحماية المدنية بسوهاج يفيد نشوب حريق بمنزل “علي كامل أحمد” بناحية نجع العرب بدار السلام وبفعل شدة اللهب وسرعة الرياح انتقل إلى 16 منزل مجاور، ولم تسفر الحرائق عن أي خسائر بشرية، وانحصرت التلفيات في نفوق بعض رؤوس الماشية وكمية من الغلال ومنقولات المنازل.

من ناحية أخرى تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة للكشف عن السبب الحقيقي وراء الحقيقي.

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