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محافظ بورسعيد يلتقي وزير التنمية المحلية للبدء في (مشروعك)

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محافظ بورسعيد يلتقي وزير التنمية المحلية للبدء في (مشروعك) محافظ بورسعيد يلتقي وزير التنمية المحلية للبدء في (مشروعك)

صورة أرشيفية

عقد، اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، لقاءه مع، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وذلك بديوان عام الوزارة .

وأكد محافظ بورسعيد بأنة تم الاتفاق علي بدء المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك)، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19/4/2015، وتقديم قروض لبدء المشروعات التنموية ( متناهية الصغر- صغيرة – متوسطة)، لكافة الطوائف وخاصة الشباب ويتم التقديم بديوان عام المحافظة ( مقر مشروعك) .

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا المشروع القومي يهدف إلى تحقيق تنمية مجتمعية في المحافظة من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين وخاصة الشباب وذلك من خلال منحهم قروض ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في جميع المجالات سواء كانت صناعية، أو زراعية، أو سياحية، أو تجاريه .

وأشار بأن هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، والبنوك المصرية ( بنك – البنك الأهلي– بنك ناصر الاجتماعي –بنك الائتمان الزراعي )، حيث يتم تلقي طلبات الشباب في المقر الذي تم تخصيصه من قبل المحافظة، حيث تم الإعداد لإستقبال الراغبين في التقدم للمشروعات وذلك بالتوازي مع قيام البنوك المشاركة في المشروع بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المقدمة وتوفير قروض تبدأ من خمسة آلاف وحتى 2 مليون جنيه بقروض ميسرة ، مشيرًا بأن المحافظة توفر كافة الدعم لإنجاح هذه التجربة والتي سوف تكون فاتحة خير للشباب .

مراسل: جمال نوفل .

 

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