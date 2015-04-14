كيف تختارين الوسادات المناسبة للأريكة؟

لا يقلّ اختيار الوسادات أهميّة عن انتقاء الأرائك والمقاعد، حيث يتطلّب تنسيقها إبداعاً ودرايةً لإظهار تناغم العناصر والألوان بشكل جذّاب!

"سيدتي نت" يطلع من مهندسة الديكور هند حجازي على بعض القواعد الأساسية لتنسيق واختيار الوسادات المناسبة للأرائك.

1. الأقمشة

- ينصح باختيار أقمشة الوسادات، التي تتناسب وطراز الأريكة؛ إذا كانت الأخيرة كلاسيكية يمكن استعمال أقمشة الوسادات المخمل أو الحرير، أما إذا كانت عصرية فيفضّل اللجدوء إلى أقمشة الوسادات القطن أو الكتان، أو تلك الأقمشة المبتكرة المعدة من الفرو.

_ يمكن المزج بين الوسادات ذات النقشات المقلمة والمربعة، في تزيين الأريكة البسيطة الخالية من الرسومات.

- يفضّل استخدام الأقمشة العمليّة اليومية، التي يسهل تنظيفها، في غرف المعيشة والأطفال.

_ يحبّذ اختيار الوسادات البسيطة الخالية من الزخرفات من حيث التصميم، إذا كانت الغرفة عصرية.

2. حجم الوسادات

- يعتمد تصميم الوسادات على حجم وشكل الأريكة، بمعنى أنّه إذا كانت هذه الأخيرة تضم مقعدين، يجب الامتناع عن الإكثار من توزيع الوسادات عليها، على أن تكون هذه الوسادات متوسطة الحجم، حيث يمكن وضع وسادتين متساويتي الحجم، كل واحدة في جهة معاكسة. تتوسط الأريكة، في هذه الحالة، وسادة مستطيلة الشكل وقليلة الارتفاع.

- إذا كانت الأريكة مزوّدة بمقاعد ثلاثة أو أكثر، يحبّذ نثر الوسادات بالألوان والأشكال والأحجام المختلفة، حيث يمكن اختيار مجموعة من الوسادات الصغيرة الحجم، وإضافة واحدة كبيرة، تجذب الأنظار!

- يتطلّب تنسيق الألوان إبداعاً؛ إذا كانت الأريكة ذات ألوان باهتة، يفضّل اختيار الوسادات ذات الألوان الزاهية، أما إذا كانت الأريكة رمادية فيمكن اختيار الوسادات باللون الزهري، على أن تحمل نقوشاً هادئة أو صارخة بحسب الجو العام للغرفة.

- إذا كانت ألوان المفروشات زاهية قويّة ، يجب اختيار الألوان المحايدة للوسادات.

- إذا كانت الغرفة تحتوي جداراً مطلياً بلون مختلف، يفضل اختيار وسادات بلون الجدار، ما يمنح الديكور تناسقاً لافتاً.

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