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الجامعة العربية تدعو رؤساء الأركان العرب لاجتماع تدشين "القوات المشتركة"

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الجامعة العربية تدعو رؤساء الأركان العرب لاجتماع تدشين "القوات المشتركة" الجامعة العربية تدعو رؤساء الأركان العرب لاجتماع تدشين "القوات المشتركة"
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى اليوم الثلاثاء عن توجيه الدعوة الى رؤساء أركان القوات المسلحة فى الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية للاجتماع خلال شهر أبريل الحالى للنظر فى تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة.

وقال مصدر دبلوماسى عربى انه من المتوقع عقد الاجتماع فى الثانى والعشرين من شهر أبريل الحالى وذلك لبحث المهام المنوطة بهذه القوة العربية المشتركة وكيفية تمويلها .

يذكر أن القمة العربية فى دورتها العادية الـ 26 بشرم الشيخ يوم 29 مارس الماضى اعتمدت قرار وزراء الخارجية العرب بإنشاء " قوة عربية مشتركة " ودعا القادة العرب رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر لبحث آليات إنشائها ، بهدف " خدمة القضايا العربية المشتركة " .

وتم تكليف الأمين العام للجامعة العربية بـالتنسيق مع لدعوة لجنة رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها على أن يتم عرض نتائج أعماله على القادة العرب بواسطة لجنة تضم رئاسة القمة الحالية (مصر) والسابقة (الكويت) والقادمة (المغرب)، على أن تطرح نتائج اللجنة فى غضون أربعة أشهر على اجتماع مجلس الدفاع العربى المشترك لإقرارها "

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مصر 365

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