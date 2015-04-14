قطار يصدم سيارة ملاكى بأحد المزلقانات فى السويس دون إصابات

شهدت منطقة الألبان بحى الأربعين بالسويس منذ قليل، حادث تصادم بين قطار للركاب قادم من الإسماعيلية مع سيارة ملاكى وذلك أثناء عبور السيارة لأحد المزلقانات غير الشرعية، التى قام مواطنين بإنشائها بهذه المنطقة لعبور السيارات.

قال طلعت خليل الناشط السياسى وشاهد عيان للواقعة لـ"اليوم السابع"، إن الحادث لم يخلف أى إصابات، وقام المواطنون برفع السيارة من أعلى خط السكة الحديد.

أضاف طلعت أن هذا المزلقان غير شرعى، وقامت المحافظة من قبل بغلقه ولكن بعض المواطنين بدون أى وعى قاموا بفتحه مرة أخرى، مطالبا من المحافظة بغلق جميع المزلقانات غير الشرعية وفرض عقوبة على كل من يحاول فتحها مرة أخرى حماية للمواطنين.

- حبس عامل مزلقان الهايكستب المتسبب فى اصطدام قطار بسيارة فى جسر السويس