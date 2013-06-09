موظفو التأمين الصحي بالإسكندرية يعتصمون لضمهم إلى كادر الأطباء

دخل جزء من العاملين والإداريين بالتأمين الصحي بالإسكندرية في اعتصام صباح اليوم الأحد، للمطالبة بضمهم إلى كادر الأطباء أسوة بجميع الأطباء والفنيين داخل منظومة التأمين الصحي.

وقد هتف الموظفون: “باطل باطل”، “أحمد نبيل.. الكسباني باطل”، “إحنا الأقوى”، وقد نظم الموظفون والإداريون الذين يتجاوز بداية اعتصامهم 2% من إجمالي الموظفين سلاسل بشرية على كوبري استانلي بكورنيش البحر، للمطالبة بحقوقهم.

وقال عاطف عبد الغني موظف بقسم المعاشات بفرع شمال غرب الدلتا أن هذا الاعتصام بداية لإضراب مفتوح سيدخل فيه جميع الموظفين والإداريين، لضمهم إلى كادر الأطباء الذي يتم مناقشته في مجلس الشورى، والذي سيطبق في شهر يوليو القادم.

وأشار إلى أنه يجب ضم جميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي في الكادر، وعدم التمييز بين العاملين، قائلاً: “لا أستطيع أن أقبض ألف جنيه، وفني حديث يقبض 3 آلاف جنيه”، منوهاً إلى أن رئيس مجلس الإدارة بالقاهرة قد وافق على مطالبهم جميعاً، بعد أن حقق 50 % من مطالبهم العام الماضي، عندما دخلوا في اعتصام مفتوح، إلا أنه يماطل في تلبية مطالبهم الحالية- على حد قوله.

وأكد أن اعتصام جزء من الموظفين لا يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، حيث إنه يمارس الجزء الأكبر من الموظفين عملهم، مهدداً في ذات الوقت بالدخول في اعتصام واضراب مفتوح.