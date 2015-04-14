ارتفاع عدد المنازل المحترقة بقرية البلابيش بسوهاج لـ17 منزلا

ارتفع عدد المنازل المحترقة فى قرية البلابيش بسوهاج لـ17 منزلا نتيجة شدة الرياح، وتكثف قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج الآن جهودها برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة للسيطرة على الحريق الذى شب بقرية البلابيش دائرة مركز دار السلام، التهم حوالى 17 منزلا بالقرية، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

ودفعت الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الموقف ومحاصرة النيران ومنعها من الوصول إلى باقى منازل القرية.

وعلى جانب آخر أصدر اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تعليمات بضرورة تحريك كل قوات الدعم من أجل السيطرة على الحريق ومنع تفاقمه والتقليل من حدوث إصابات.

- حريق هائل يلتهم 10منازل بقرية البلابيش فى سوهاج والدفع بـ5سيارات إطفاء