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مجلس الأمن يصوت على المشروع الخليجى بفرض عقوبات على الحوثيين

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مجلس الأمن يصوت على المشروع الخليجى بفرض عقوبات على الحوثيين مجلس الأمن يصوت على المشروع الخليجى بفرض عقوبات على الحوثيين
صوت مجلس الأمن الدولى على مشروع القرار العربى الخليجى بتأييد المشروع الخليجى حول اليمن، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، حيث وافقت 14 دولة على المشروع الخليجى.

وينص مشروع القرار الخليجى على فرض تجميد عالمى للأصول وحظر السفر على أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن وعلى عبد الملك الحوثي.

كما يجدد دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى، ويدعو المتنازعين فى اليمن إلى حل خلافاتهم بالتفاوض.

ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى مضاعفة الجهود لتسهيل وصول المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين، كما يدعو "الدول الأعضاء وخصوصا الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش كل الشحنات إلى اليمن" إذا كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحتوى على أسلحة.
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