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ميناء ضبا يعيد 30شاحنة فاكهة لسفاجا بعد تعطل مصعد شاحنات عبارة "بوسيدون"

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ميناء ضبا يعيد 30شاحنة فاكهة لسفاجا بعد تعطل مصعد شاحنات عبارة "بوسيدون" ميناء ضبا يعيد 30شاحنة فاكهة لسفاجا بعد تعطل مصعد شاحنات عبارة "بوسيدون"
تسبب تعطل مصعد الشاحنات بناقلة الشاحنات "بوسيدون" بميناء ضبا السعودى، فى إعادة 30 شاحنة مملوءة بالفاكهة لميناء سفاجا البحرى مرة أخرى، ما تسبب فى خسائر فادحة فى شحنات الفاكهة، بعد وصولها لسفاجا صباح اليوم.

كانت قد أبحرت مساء الخميس الماضى العبارة "بوسيدون" من ميناء سفاجا البحرى، وعلى متنها 80 شاحنة بينها 30 شاحنة محملة بالخضراوات والفاكهة، وفور وصولها لميناء ضبا السعودى تعطل مصعد العبارة الذى من خلاله يتم إخراج الشاحنات للرصيف، وفشلت سلطات ميناء ضبا السعودى فى إصلاحه، وقررت إعادة الشاحنات مرة أخرى إلى ميناء سفاجا البحرى، على أن يتم إصلاح المصعد بسفاجا.

ووصلت عبارة الشاحنات صباح اليوم الثلاثاء إلى ميناء سفاجا البحرى، وعليها 30 شاحنة محملة بأطنان الخضر والفواكه تعرض معظمها للتلف، وهو ما أدى إلى حدوث مشاحنات بين المصدرين والسائقين والوكيل الملاحى.


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