"الاتحادية العليا" تستمع إلى شهود الإثبات في قضية "شبح الريم"

استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة الى أقوال شهود الاثبات في قضية المتهمة " أ ب ع " المعروفـة اعلاميا بجريمة " شبح الريم ".

وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة في 21 ابريل الجاري لسماع باقي شهود الاثبات في القضية وإعلان أولياء الدم عبر مخاطبة السفارة الأميركية في أبوظبي.

كما قررت المحكمة ندب لجنة طبية لفحص حالة المتهمة الصحية والنفسية وإعداد تقرير طبي لحالتها العقلية وبيان مدى مسؤوليتها عن أفعالها وتصرفاتها وقت وقوع الجريمة لطلب الدفاع.

وعرضت النيابة العامة خلال الجلسة المعاينة التصويرية للمتهمة وهي تقوم بتمثيل كيفية تنفيذ الجريمة.

وكانت النيابة العامة وجهت الاتهام إلى " أ ب ع " بقتل المجني عليها أبوليا ريان - أميركية الجنسية - عمدا طعنا بسكين وذلك لغرض إرهابي هو اثارة الرعب بين الناس وشرعت في قتل القاطنين في إحدى شقق أبوظبي من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقـة وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة من ذلك قتلهم لكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو عدم انفجارها لانطفاء فتيل تفجيرها.

كما وجهت النيابة الاتهام إليها بجمع مواد متفجرة محظور تجميعها قانونا بغير ترخيص وأنشأت وأدارت حسابا إلكترونيا على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار جماعة إرهابيـة ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزه وقدمت أموالا لتنظيم إرهابي مع علمها أنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابيـة حيث كان ارتكابها تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس والمساس بهيبة الدولة وتهديد أمنها واستقرارها.

>

> ومثل أمام المحكمة المتهمة بحضور بعض ذويها وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.



>