ليالي الابطال - لوران بلان: الرقابة لا تنفع مع ميسي.. القوة هي الحل

رقابة الرجل لرجل لا تجدي مع ليونيل ميسي ساحر برشلونة، أو هذا ما يؤمن به لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان.

برشلونة يسافر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال بلان في مؤتمر المباراة: "ميسي غير قابل للإيقاف.. حين يسجل 40 هدفا في الموسم يعتبروه موسما فاشلا!".

وتابع مدرب منتخب فرنسا السابق "الرقابة الفردية رجل لرجل لا تنفع مع ليونيل ميسي، عليك أن توقف كل مفاتيح برشلونة".

وأردف "اللعب بقوة ضروري لدفاع سان جيرمان لينجو من خطورة هجوم برشلونة، طبعا القوة بشكل ذكي".