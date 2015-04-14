إكسسوارات رائعة تُزينها شراشيب مرحة!

الشراريب صيحة قديمة جداً في الموضة، مستوحاة بشكل أساسي من الهنود الحمر وملابسهم المُبتكرة، ومن رعاة البقر في الغرب الأمريكي. وفي سبعينيات القرن الماضي، باتت هذه الصيحة مُرتبطة بشكل كبير بالستايل البوهيمي أو كما يسمىBoho-Chic ، وهي دائماً توحي بالحيوية، والشباب كما بالروح الحرة والمنطلقة.

وهذا الموسم، عادت الشراشيب، وبقوة، إلى عالم الأزياء، ورأيناها تنتشر بشكل كبير في الملابس وكذلك الإكسسوارات من حقائب وأحذية، لتكون بذلك الموضة الأهم لربيع وصيف 2015، وقد قدمها الكثير من دور الأزياء في تصميمات رائعة من الإكسسوارات صُنعت في الغالب من جلد "السويد" ذي الإحساس المخملي أو من جلد البقر الاعتيادي. وتنوعت ألوانها ما بين الترابية الهادئة كالبني، البيج، العسلي، والأحمر الداكن، وتلك القوية والحيوية كالأصفر، الأخضر، الأزرق، والفوشيا، وبين الألوان الحيادية كالأسود والأبيض، وقد رأينا أجملها لدى كل من: Christian Louboutin، Valentino، Saint Laurent، miu miu، Charlotte Olympia، Jimmy Choo، Tory Burch وغيرهم كثر. ولم تقتصر التصاميم على الكاجوال فحسب، بل شملت أيضاً التصميمات الرسمية والمسائية.

بإمكانك تنسيق حقيبة أو حذاء مع شراشيب مميزة لإطلالة صباحية مع جينز وقميص واسع، أو لإطلالة مسائية مع فستان جميل وأنيق.

شاهدي معنا أجمل ما قدمه مصممو الأزياء والإكسسوارات من صيحة الشراشيب لهذا الموسم.

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