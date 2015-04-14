القضاء الإدارى يقضى بأحقية الداخلية فى طرد الأجانب الشواذ من البلاد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومصطفى حسين، بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد.

صدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع (ر.ق) ليبى الجنسية من دخول البلاد، بسبب أنه مثلى الجنس، واعتياده ممارسته فى مسكنه بالأراضى المصرية، ورفضت الدعوى التى أقامها المدان والمطالبة بإلغاء القرار. كان (ر.ق) أقام دعوى قضائية أوضح فيها أنه يدرس “دراسات عليا” فى الأكاديمية العربية للنقل البحرى بالقاهرة، ويحمل جواز سفر رقم 352905 صادر من طرابلس، وكان يقيم فى مصر منذ عام 2006، موضحا أن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمى لنيل شهادة الماجستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية.