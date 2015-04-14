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الجنسنج والعرقسوس لعلاج انخفاض ضغط الدم

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الجنسنج والعرقسوس لعلاج انخفاض ضغط الدم الجنسنج والعرقسوس لعلاج انخفاض ضغط الدم
أرسل قارئ يسأل: "ابنتى تعانى من ضغط دم منخفض فجأة، ومنذ أقل من شهر، فما الأغذية والمشروبات المناسبة لها؟".

وعن هذا التساؤل يجيب الدكتور محمد المنيسى، استشارى الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، مؤكدًا ضرورة عرض المريضة على طبيب باطنى مختص، للمتابعة لديه، ومعرفة أسباب الإصابة بالانخفاض المفاجئ فى الضغط، وما إذا كانت طبيعة ضغطها منخفض.

وأوضح منيسى أن انخفاض ضغط الدم مؤشر على إهمال علاجه واكتشافه، والتعايش معه إذا ما كان عرضًا مستمرًا، فبعض المرضى طبيعة ضغطهم لا ترقى إلى المستوى الطبيعى، ولذا يحتاجون لأنظمة حياتية وغذائية معينة.


>وينصح استشارى الكبد بتناول المياه بكميات وافرة لمرضى الضغط المنخفض، مع الاهتمام بتناول الجنسنج والذى يمكن أن يتم إضافته على العسل الخام لتصبح ملعقة صباحية يومية منه وقاية من انخفاض ضغط الدم، مع الاهتمام بتناول العرقسوس أيضًا كمشروب يومى فهو يساعد على ارتفاع ضغط الدم وضبطه، بجانب العلاج فى الحالات التى تعانى من العرض بشكل دائم.

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مصر 365