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تعاطى الحشيش مع التبغ يرفع نسب الإصابة بسرطان الرئة 20 مرة ويسبب الضعف الجنسى

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تعاطى الحشيش مع التبغ يرفع نسب الإصابة بسرطان الرئة 20 مرة ويسبب الضعف الجنسى تعاطى الحشيش مع التبغ يرفع نسب الإصابة بسرطان الرئة 20 مرة ويسبب الضعف الجنسى
أكدت الدكتورة سهير الغنيمى أستاذ مساعد الطب النفسى بطب عين شمس أن تدخين الحشيش مع التبغ يرفع نسبة الإصابة بسرطان الرئة 20 مرة أكثر من السجائر منفردة، مشيرا إلى أن التبغ يحتوى على مواد مسرطنة وتتحد هذه المواد لإحداث زيادة فى سرطان الجهاز التنفسى.

الحشيش يضعف القدرة الجنسية


>وأشارت أستاذ الطب النفسى إلى أن تكرار تعاطى الحشيش مع التبغ يؤدى إلى التهابات فى المعدة والأمعاء وتتدهور وظائف الكبد بالتدريج، كما يؤدى إلى التهابات دائمة فى ملتحمة العين عند 72% من المتعاطين وهى صعبة الشفاء .

وأوضحت أن الحشيش يضعف القدرة الجنسية على عكس ما يظنه متعاطوه لأنه يخفض إنتاج ( هرمون التستوسيترون ) المسئول عن علامات الذكورة مما يؤدى إلى نقص القدرة الجنسية وقلة إنتاج الحيوانات المنوية.

الحشيش يسبب الإدمان


>وقالت الغنيمى إن الحشيش يسبب الإدمان أكثر من تأثيره الجسدى نظرا لتخزينه فى دهون الجسم مما يقلل ظهور أعراض الانسحاب عند التوقف مما يوهم البعض أنه مادة لا تسبب الإدمان.

وأضافت أن الحشيش يؤخر الوقت التفاعلى مما قد يؤدى إلى كثيرة وذلك ما نلمسه من تعاطى كثير من السائقين على الطرق السريعة الحشيش حيث يتوهمون بأنه يساعد على الارتخاء خلال رحلة السير التى تنتهى فى كثير من الأحيان بكارثة.

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