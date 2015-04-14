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المصريين الأحرار: عدم إدانة الإخوان للعمليات الإرهابية يؤكد تورطهم

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المصريين الأحرار: عدم إدانة الإخوان للعمليات الإرهابية يؤكد تورطهم المصريين الأحرار: عدم إدانة الإخوان للعمليات الإرهابية يؤكد تورطهم

المصريين الأحرار

أكد أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار،أن إصرار الإخوان على التظاهر وعدم إدانة العمليات الإرهابية التى ترتكبها الجماعات المتطرفة يؤكد تورطهم فى هذه العمليات ، أن لم يكن بالمشاركة فى تنفيذها فأنه من خلال تأييدها وهو الأمر الذى يعصف بأى محاولة للتصالح مع المصريين.

وأشار أبو العلا فى بيان له اليوم إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تصر على معاداة الشعب المصري والمصريين وعليها أن تراجع نفسها من جديد، مؤكدا أن شباب الاخوان يجب أن ينتبهوا إلى ممارسات الجماعة خلال الفترة الأخيرة والزيارات المتكررة للعواصم الأوربية والأمريكية للاستقواء ضد الدولة المصرية.

وأوضح أبو العلا أن الدولة عليها تضرب بيد من حديد ضد قوى الإرهاب مشيرا إلى أن هذه القوى مهما كانت عملياتها ، أو استمرت فأنها لن تستطيع أن تؤثر فى عضد المصريين.

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