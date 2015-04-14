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السيطرة علي حريق محل بقالة في مغاغة بالمنيا

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السيطرة علي حريق محل بقالة في مغاغة بالمنيا السيطرة علي حريق محل بقالة في مغاغة بالمنيا

مدير أمن المنيا

سيطرت أجهزة الأمن بالمنيا، علي حريق نشب بمحل بقالة بمركز مغاغة دون حدوث إصابات.

تلقي اللواء محمد الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد أحمد عارف مأمور مركز شرطة مغاغة، بنشوب حريق بمحل كائن بمساكن ناحية كفر المداور، وبإنتقال قوات الحماية المدنية تم السيطرة عليه وإخماده، وبالفحص تبين نشوبه بمحل بقاله بالعقار رقم 3 ملك رضا عطا الكريم عبد الله، ولم يسفر عنه أي إصابات ونتج عنه إحتراق محتويات المحل بالكامل.

وبسؤال صاحب المحل، رجح نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي، ولم يتهم أحداً بالتسبب في حدوثه، وتم التحفظ علي مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي للمعاينة، وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الظروف والملابسات.

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