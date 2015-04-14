محافظ أسيوط يشكل لجانا لحصر المشروعات المتوقفة عن العمل

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قراراً رقم 488 لسنة 2015م بتشكيل لجنة عليا برئاسة اللواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد وعضوية كل من محمود العراقي المسئول عن المتابعة والإشراف على مشروع إدارة المخلفات الصلبة والدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظة لشئون المرأة ومدحت محمد حسن مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ويحق للجنة أن تضم إليها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص ؛ كما تضم عدة لجان فرعية لبحث وفحص موقف بعض المشروعات التي تم الانتهاء منها منذ سنوات ولا تعمل حتى الآن والأراضي ملك الدولة غير المستغلة.

وتشمل اللجان الفرعية لجنة تضم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية ومدير إدارة الاستثمار بالمحافظة تتولى فحص وتطوير وتجميل الحديقة الدولية الكائنة بطريق أسيوط/الوادي الجديد بجوار قرية بني غالب واستغلالها الاستغلال الأمثل فضلاً عن لجنة تضم صلاح فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم لفحص تشغيل مركز التطوير التكنولوجي وتدريب المعلمين بعرب العوامر مركز أبنوب ولجنة أخرى تضم مدير إدارة أملاك الدولة ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لفحص الوضع الراهن لمبنى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الكائن بجوار قرية اسكندرية التحرير بالإضافة إلى لجنة لفحص استغلال مناطق أسفل الكباري داخل مدينة أسيوط تضم رئيسا حي شرق وغرب المدينة ومدير إدارتي الاستثمار وتشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وقال المحافظ إن الهدف من هذا القرار هو مراجعة المشروعات المتوقفة التي تم الانتهاء منها منذ سنوات ولا تعمل حتى الان وكذلك الأراضي التابعة للدولة والغير مستغلة كمناطق أسفل الكباري والحدائق العامة وبحث تطويرها واستخدامها بشكل يفيد المواطن ويدر دخلاً للمحافظة لافتاً إلى أنه تم تكليف اللجنة العليا بدارسة وفحص موضوعات اللجان الفرعية والعرض بتقرير تفصيلي خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار.