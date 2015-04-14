تعيين نشأت البارودي سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة السويس‎

استقبل ديوان عام محافظة السويس، ظهر اليوم، محمد نشأت محمد زغلول، (نشأت البارودي )، السكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة السويس، خلفًا، للمهندس حسن كامل الذى بلغ سن التقاعد منذ 3 أشهر .

نشأت البارودي من مواليد مركز جرجا في، 1 مارس عام 1957 , وحاصل علي الليسانس من كلية الآداب بسوهاج بجامعة أسيوط ، في الصحافة والاعلام بتقدير جيد جدًا عام1980.

وبدأ العمل في الحكم المحلي بوظيفة أخصائي علاقات عامة عام 1982 بمركز ومدينة جرجا، ثم مدير إدارة العلاقات العامة بمركز جرجا عام1992، وشغل مدير إدارة النشر بمركز معلومات جرجا، ومديرًا للعقود والمشتروات بالمركز أيضًا .

وتولي البارودي رئاسة الوحدة المحلية بقرية أولاد حمزة (العسيرات ) بسوهاج في 2009، كما تقلد منصب نائب مدينة ومركز دار السلام في 2010 ، أخيرًا في 13 إبريل سكرتير عام مساعد لمحافظة السويس .