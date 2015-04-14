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المجر توافق على إرسال 150 جنديا لحراسة مركز تدريب فى أربيل العراقية

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المجر توافق على إرسال 150 جنديا لحراسة مركز تدريب فى أربيل العراقية المجر توافق على إرسال 150 جنديا لحراسة مركز تدريب فى أربيل العراقية
تعتزم المجر إرسال ما يصل إلى 150 جنديا للمساعدة فى حراسة مركز تدريب عسكرى فى مدينة أربيل شمالى العراق، وذلك فى إطار الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش.

ووافق على الاقتراح 137 نائبا فى البرلمان ورفضه 57 آخرين، وهو ما يسمح بإطلاق المهمة الطارئة حتى ديسمبر عام 2017.

وقال وزير الدفاع المجرى تشابا هيندا إن الولايات المتحدة طلبت من بلاده الانضمام إلى مبادرة لتدريب قوات محلية، وهو ما وافقت عليه المجرية بسبب الإجراءات التى قام بها تنظيم الدولة والتى "تمثل تهديدا متزايدا للسلام والأمن الدوليين".

وتم ضمان نجاح هذا الاقتراح، الذى يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، بعد موافقة العديد من نواب المعارضة، وبينهم رئيس الوزراء الاشتراكى السابق فيرينك غيوركساني، إلى جانب حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، والذى خسر أغلبية الثلثين فى الانتخابات التى أجريت فى فبراير الماضى .

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مصر 365

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