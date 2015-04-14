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الداخلية السعودية : إحالة قضية المراهقين الإيرانيين إلى هيئة التحقيق

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الداخلية السعودية : إحالة قضية المراهقين الإيرانيين إلى هيئة التحقيق الداخلية السعودية : إحالة قضية المراهقين الإيرانيين إلى هيئة التحقيق
أعلنت وزارة الداخلية إحالة قضية المراهقين الايرانيين اللذان تعرضا لتحرش جنسى والمتهمين فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء مشيرة إلى انه تم اشعار السفير الايرانى بالإجراءات الجارية.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية إنه وبالإشارة إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن تعرض مراهقين إيرانيين للتحرش الجنسى بمطار الملك عبدالعزيز الدولى، فقد باشرت الجهات الأمنية بالمطار بتاريخ 8 / 6 / 1436هـ بلاغا عن تعرض مراهقين إيرانيى الجنسية لتحرش جنسى، وتم إحالة القضية والمتهمين فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهما واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وأشار المتحدث الأمنى إلى أنه تم إشعار السفير الإيرانى بالمملكة بالإجراءات الجارية، كما أكد المتحدث الأمنى أن أنظمة المملكة القائمة على الكتاب والسنة كفيلة بإيقاع أشد العقوبات على من يتم إدانته بارتكاب مثل هذه الجرائم التى يستنكرها كافة شرائح المجتمع السعودى المسلم.
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مصر 365

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