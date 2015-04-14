خادم الحرمين: أكبر شرف لنا خدمة الحرمين الشريفين

أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن الله شرف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وتأمين الأمن والامكانات للحجاج والمعتمرين والزوار.

وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله وزير الصحة المكلف محمد بن عبد الملك آل الشيخ، ورؤساء ومديرى القطاعات الصحية: "نحن والحمد لله جمعتنا كما ترون لا إله الإ الله محمد رسوله.. جمعتنا الوحدة الإسلامية التى قامت عليها هذه الدولة، وكما قلت وأقول وأكرر أكبر شرف لنا هى خدمة الحرمين الشريفين وتأمين الأمن والإمكانات للحجاج والمعتمرين والزوار".

وتابع: " وهذا ما هو حاصل وكون ملك هذه البلاد يلقب بخادم الحرمين الشريفين هذا شرف نعتز به وعنوان لبلدنا.. وبلدنا كما تعرفون منطلق الإسلام الذى نزل بلغة عربية على نبى عربى فى أرض عربية منطلق العروبة، لكن عزنا بالله ثم تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله".

واستطرد: "أقول الله يوفقنا وإياكم جميعا لخدمة ديننا وبلادنا والحمد لله مثل ما قلت لكم حجاج بيت الله والمعتمرون والزوار فى أمن وأمان وهذه الحمد لله نعمة كبرى، ثانى شيء قلت وأكرر مرة ثانية استفادت بلادنا ودولتنا وشعبنا من أبنائها نتيجة أن أبناءها الآن يخدمون فى كل المجالات مع أننا نشكر إخواننا من العرب والمسلمين وغيرهم الذين اشتغلوا معنا وممكن بعضهم بقى فى بلدنا أهلا وسهلا فيه هذه بلد الإسلام والعروبة".

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