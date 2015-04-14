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لوبيز: مورينيو كان درعا لي.. وأنشيلوتي حولني لصيد

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لوبيز: مورينيو كان درعا لي.. وأنشيلوتي حولني لصيد لوبيز: مورينيو كان درعا لي.. وأنشيلوتي حولني لصيد

أرجع دييجو لوبيز حارس ميلان رحيله عن ريال مدريد قبل بداية الموسم إلى اختلاف طريقة مدربه كارلو أنشيلوتي عن جوزيه مورينيو الذي ضمه من فياريال في يناير 2013.

لوبيز كان أساسيا على حساب إيكر كاسياس في فترة مورينيو، وأرجعت التقارير الصحفية إلى أن سوء العلاقة بين الاستثنائي والحارس المخضرم كانت السبب في التعاقد مع لوبيز.

ولكن لوبيز قال لشبكة "كانال بلوس": "مورينيو تحدث معي وأعطاني القوة لمواجهة أي شيء سأتعرض له في ريال مدريد، وقال لي أنه يثق في جدا وكان يسعى لضمي قبل عام".

وتابع "قال أنه لا يحمل أي ضغينة لكاسياس ولكنه يرى أنني الأفضل في المران، ومع كلمات مثل تلك من مورينيو فأنت تنتقل لمستوى آخر".

رحل مورينيو قبل بداية موسم 2013-2014، وجاء أنشيلوتي الذي اعتمد على سياسة التدوير بين كاسياس ولوبيز.

ويضيف لوبيز "كان مورينيو بمثابة الدرع لي في هذه الوقت، ولكن أنشيلوتي جعلني صيدا وتحت عدسات الجميع طوال الوقت".

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