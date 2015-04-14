أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكشف عن .. لويس إنريكي رفض ضم فيراتي لروما في 2012

Google+ Print
الكشف عن .. لويس إنريكي رفض ضم فيراتي لروما في 2012 الكشف عن .. لويس إنريكي رفض ضم فيراتي لروما في 2012

كشف بويان كركيتش مهاجم ستوك سيتي الحالي وبرشلونة وروما السابق عن أن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الكتالوني رفض ضم ماركو فيراتي نجم وسط باريس سان جيرمان سابقا.

ويشير كركيتش إلى فترة تولي إنريكي قيادة روما موسم 2011-2012، حيث كان لاعبا مع الجيلاروسي.

وكان فيراتي لاعبا مع بيسكارا في دوري الدرجة الثانية، ليلفت أنظار مسؤولي روما.

وقال كركيتش لإذاعة "كادينا سير" الكتالونية: "روما كان يراقب فيراتي، ولكن إنريكي رأى أنه ليس في مستوى لاعبي الوسط الذين امتلكهم في ذلك الوقت".

بعدها رحل فيراتي إلى باريس سان جيرمان في 2012، وقدم نفسه كواحد من أفضل المواهب في أوروبا.

ويغيب فيراني عن سان جيرمان أمام برشلونة في جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء بسبب الإيقاف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع