الكشف عن .. لويس إنريكي رفض ضم فيراتي لروما في 2012

كشف بويان كركيتش مهاجم ستوك سيتي الحالي وبرشلونة وروما السابق عن أن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الكتالوني رفض ضم ماركو فيراتي نجم وسط باريس سان جيرمان سابقا.

ويشير كركيتش إلى فترة تولي إنريكي قيادة روما موسم 2011-2012، حيث كان لاعبا مع الجيلاروسي.

وكان فيراتي لاعبا مع بيسكارا في دوري الدرجة الثانية، ليلفت أنظار مسؤولي روما.

وقال كركيتش لإذاعة "كادينا سير" الكتالونية: "روما كان يراقب فيراتي، ولكن إنريكي رأى أنه ليس في مستوى لاعبي الوسط الذين امتلكهم في ذلك الوقت".

بعدها رحل فيراتي إلى باريس سان جيرمان في 2012، وقدم نفسه كواحد من أفضل المواهب في أوروبا.

ويغيب فيراني عن سان جيرمان أمام برشلونة في جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء بسبب الإيقاف.