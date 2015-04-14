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تيفيز يكشف عن اتفاقه مع أليجري .. الكرة مقابل الدفاع

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تيفيز يكشف عن اتفاقه مع أليجري .. الكرة مقابل الدفاع تيفيز يكشف عن اتفاقه مع أليجري .. الكرة مقابل الدفاع

كشف الأرجنتيني كارلوس تيفيز نجم يوفنتوس عن اتفاق أبرمه مع ماسيمو أليجري المدير الفني، كان من أسباب تألقه مع البيانكونيري هذا الموسم.

ويحتل تيفيز صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 17 هدفا من إجمالي 25 هدفا سجلهم هذا الموسم في كافة البطولات.

وقال تيفيز لصحيفة "لا ريبوبليكا": "أليجري وزملائي يمنحوني الثقة، أنا سعيد بالطريقة التي يعتمد بها المدرب علي".

وتابع "لقد أبرمت شيئا كاتفاق مع أليجري .. عندما تصلني الكرة أستطيع أن أختار بحرية التصرف الأفضل بها، ولكن بشرط أن أؤدي بعض الأدوار الدفاعية الخاصة".

وأتم "أحب أن تظل الكرة معي .. إذا لم تمرر لي فسوف أحصل عليها بطريقتي".

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فيديو اليوم السابع