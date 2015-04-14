أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راؤول: مودريتش سيكون أهم لاعب في ريال مدريد أمام أتليتكو

Google+ Print
راؤول: مودريتش سيكون أهم لاعب في ريال مدريد أمام أتليتكو راؤول: مودريتش سيكون أهم لاعب في ريال مدريد أمام أتليتكو

يثق راؤول جونزاليس أيقونة ريال مدريد ومهاجم نيويورك كوزموس الأمريكي الحالي أن لوكا مودريتش سيكون أهم لاعب في صفوف الميرنجي أمام أتليتكو مدريد.

ويستضيف أتليتكو جاره في دربي مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وقال راؤول لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "اعرف أن الجماهير تحب رونالدو وبنزيمة وبيل وأردا توران وكوكي، وينتظرون أن يكونوا الأبرز، ولكن اعتقد أن مفتاح نجاح ريال مدريد قد يكون مودريتش".

وأوضح "لقد لاحظنا جميعا الخلل الذي سببته إصابته، فهو قائد الأوركسترا ..وإذا أغلق أتليتكو المباراة كما هو متوقع، فلاعب مثل مودريتش بإمكاناته وقيمته يستطيع أن يرى المساحات قبل أي لاعب آخر لأنه يمتلك قراءة استثنائية للمباراة".

وواصل متما "أنطونيو جريزمان أيضا يستطيع أن يؤدي بشكل جيد .. ودفاع ريال مدريد عليه أن يكون حذرا منه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع