راؤول: مودريتش سيكون أهم لاعب في ريال مدريد أمام أتليتكو

يثق راؤول جونزاليس أيقونة ريال مدريد ومهاجم نيويورك كوزموس الأمريكي الحالي أن لوكا مودريتش سيكون أهم لاعب في صفوف الميرنجي أمام أتليتكو مدريد.

ويستضيف أتليتكو جاره في دربي مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وقال راؤول لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "اعرف أن الجماهير تحب رونالدو وبنزيمة وبيل وأردا توران وكوكي، وينتظرون أن يكونوا الأبرز، ولكن اعتقد أن مفتاح نجاح ريال مدريد قد يكون مودريتش".

وأوضح "لقد لاحظنا جميعا الخلل الذي سببته إصابته، فهو قائد الأوركسترا ..وإذا أغلق أتليتكو المباراة كما هو متوقع، فلاعب مثل مودريتش بإمكاناته وقيمته يستطيع أن يرى المساحات قبل أي لاعب آخر لأنه يمتلك قراءة استثنائية للمباراة".

وواصل متما "أنطونيو جريزمان أيضا يستطيع أن يؤدي بشكل جيد .. ودفاع ريال مدريد عليه أن يكون حذرا منه".