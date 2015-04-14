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#ليلة_الابطال - مولر: الإصابات أضرت ببايرن ميونيخ كثيرا

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#ليلة_الابطال - مولر: الإصابات أضرت ببايرن ميونيخ كثيرا #ليلة_الابطال - مولر: الإصابات أضرت ببايرن ميونيخ كثيرا

الغيابات العديدة في صفوف بايرن ميونيخ ضربت قوة الفريق قبل مواجهة بورتو في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك بحسب تصريحات توماس مولر نجم العملاق البافاري.

يغيب عن بايرن ميونيخ آريين روبن وفرانك ريبري وباستيان شفانشتايجر وديفيد ألابا ونجوم أخرين.

وعن ذلك قال مولر: "الإصابات قلصت قوة القائمة، والمنافسة في الفريق تقلصت أيضا".

وتابع المهاجم صاحب الـ25 عاما "الآن من الضروري أن نتحد كفريق واحد في أرض الملعب لنفوز".

ويلعب مولر أمام بورتو للمرة الأولى بحسب ما صرح به في المؤتمر الصحفي.

وقال مولر: "سعيد لأني سأشاهد ملعب بورتو".

وأردف "بورتو يحب الاحتفاظ بالكرة ويلعب كرة جميلة، الأمر يختلف عن مواجهة الفريق الذي يضع 10 لاعبين في الدفاع، على كل حال نأمل في إحراز بعض الأهداف".

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