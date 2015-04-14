الدفاع بـ"تنظيم الظواهرى الإرهابى":"مرسى" حرض الشباب على الجهاد فى سوريا

قدم المحامى علاء علم الدين دفاع المتهم الأول محمد الظواهرى خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، صورة من نص كلمة الرئيس الأسبق محمد مرسى والتى ألقاها أمام أنصاره باستاد القاهرة والتى حرض فيها الشباب على الجهاد فى سوريا، وعقب ذلك تم عقد مؤتمر إسلامى ضم معظم علماء المسلمين، وصدر عنهم فتوى تبيح الجهاد فى سوريا .

ومن جانبه حمل المحامى علاء علم الدين الرئيس الأسبق "محمد مرسى" مسئولية تحريض الشباب على الجهاد فى سوريا، واصفا ما حدث بأنه خطأ فى الإباحة، وتابع قائلا "أن معظم الشباب عندما رأوا هذا سافروا إلى سوريا للجهاد، وهم المحبوسون فى هذه القضية".

جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، لمرافعة الدفاع بجلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

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