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أمن أسوان يحبط تسلل 4 أثيوبيين قبل سفرهم إلى إسرائيل

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أمن أسوان يحبط تسلل 4 أثيوبيين قبل سفرهم إلى إسرائيل أمن أسوان يحبط تسلل 4 أثيوبيين قبل سفرهم إلى إسرائيل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، من إحباط تسلل 4 أثيوبيين حاولوا السفر إلى إسرائيل.

البداية عندما كان النقيب محمد سلام الضابط بمباحث مركز شرطة نصر النوبة، يتفقد الحالة الأمنية بشوارع دائرة مركز نصر النوبة، فلاحظ سيارة ربع نقل ماركة (تويتا) بيضاء اللون، تسير بدون لوحات معدنية.

على الفور، تعاملت القوة الأمنية مع السيارة، وتم استيقافها، وتم ضبط كل من "محمد.ح.ج" 25 سنة، سائق، ومقيم بلانة، و"على.م.ع" 43 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، وذلك أثناء اصطحابهما 4 أشخاص أثيوبيى الجنسية فى محاولة لتهريبهم إلى إسرائيل بصورة غير شرعية.

وبإخطار العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، تبين أن الأثيوبيين هم "أنور حسين جمعة" إثيوبى الجنسية 25 سنة، و"أبدى رشيد موسى"، إثيوبى الجنسية، 30 سنة، و"رحمى رشيد موسى" أثيوبية الجنسية، 18 سنة، و"منيرة رشيد عثمان" أثيوبية الجنسية، 22 سنة.

وبمواجهة المتهمين تبين تسلل الأثيوبيين الأربعة عبر الحدود السودانيةإ لى محافظة أسوان، بالطرق غير شرعية بقصد التوجه إلى إسرائيل، للعمل بها عبر سيناء بمساعدة المتهمين المصريين الجنسية، واللذان أقرا باعتيادهما تسهيل دخول المتسللين من مختلف الجنسيات بالطرق غير الشرعية مقابل تحصيلهما مبالغ مالية.

وتحرر المحضر رقم (572) إدارى مركز نصر النوبة لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة.
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مصر 365