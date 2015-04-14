تجديد حبس الأب المتهم بالتعدى على نجلته بالشرقية والإنجاب منها مرتين سفاحا

قرر القاضى الجزئى بمحكمة منيا القمح بالشرقية، اليوم، تجديد حبس الأب المتهم بالتعدى على نجلته الوحيدة والإنجاب منها مرتين، أسبوعا على ذمة التحقيقات التى باشرتها نيابة منيا القمح برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، واعترف الأب أنه تخلص من الجنين فى الحمل الأول بوضعه حيا بجوار مصرف بقرية تابعة لمركز الزقازيق، بعد ولادته مباشرة ولن يعرف حتى الآن إذ كان الجنين حيا أم ميتا.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من "د ن أ" 21 سنة ومقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح، تتهم فيها والدها "ن ا ل" 45 سنة مبيض محارة بمعاشرتها جنسيا والإنجاب منها، وتتهم شقيقى والدها بتهديدها بالقتل، وتحرر المحضر 2876 إدارى منيا القمح.

وتبين من أقوال الفتاة فى محضر الشرطة، أن والدها يقوم بمعاشرتها منذ 10 سنوات، وأنها أنجبت منه طفلا منذ 5 سنوات وأخده عم الفتاة بعد ولادتها مباشرة وتخلص منه حيا ببحرب بقرية تابعة لمركز الزقازيق، دون أن تعلم الجنين ذكر أم أنثى، ولم تعلم مكانه حتى الآن وإن كان حيا أم ميتا، ولم يتركها بعد تلك الواقعة، بل ظل يعتدى عليها، واتهمت أشقاء والدها بتهديدها بالقتل طوال الفترة الماضية فى حالة أن أفصحت عن الأمر.

ومنذ عدة أشهر حملت الفتاة مرة ثانية من أبيها أحضر والدها حبوبا لها من خلال طبيبة لإجهاضها وتم إجهاض الجنين.

وتبين أن والدة الفتاة على خلاف مع زوجها منذ فترة قريبة وتقيم مع شقيقها بنفس البلد، وأن الفتاة تقيم مع والدها وأشقائها الثلاثة الذكور بمنزل أبيها بذات القرية، وأن الفتاة لم تخطر أمها ولا أشقاءها الثلاثة بما حدث لها مع أبيها.

وضبط ضباط مباحث منيا القمح 2 من أشقاء والدها، فيما لاذ والداها بالفرار من المنزل، وبعرض الفتاة على النيابة العامة أقرت أمام جمال صابر وكيل أول النيابة، أن والدها يتعدى عليها منذ كان عمرها 10 سنوات، وحملت منه سفاحا وهى عمرها 15 عاما، وقام والدها بالتخلص من الجنين لحظة ولادته فى أحد المستشفيات العامة وتركه حيا بجوار مصرف بقرية مجاورة، وأضافات الفتاة أن والدها لم يتركها وكان يقوم بالتعدى عليها مرتين أسبوعيا، حتى حملت منه مؤخرا، وأخذها برغبتها إلى طبيب بعيادته وأجهض الجنين، وهى حامل فى الشهر الثالث، واستمعت النيابة لأقوال شقيقين الأب وتم صرفهما مؤقت، لحين ورود تحريات المباحث العامة حول الواقعة، وخاصة بعد صمت الفتاة طوال تلك الفترة عن الأفصاح عن الأمر لأمها وأشقائها، وظلت تستجيب لرغبات أبيها دون مقاومته، وقررت النيابة حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات وعرضها على الطب الشرعى.

- تجديد حبس فتاة بالشرقية أسبوعا لتسترها على أبيها وحملها منه مرتين سفاحا

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