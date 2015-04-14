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رفع جلسة محاكمة محمد الظواهرى وآخرين بتهمة إنشاء تنظيم إرهابى للاستراحة

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رفع جلسة محاكمة محمد الظواهرى وآخرين بتهمة إنشاء تنظيم إرهابى للاستراحة رفع جلسة محاكمة محمد الظواهرى وآخرين بتهمة إنشاء تنظيم إرهابى للاستراحة
أكد المحامى علاء علم الدين دفاع المتهم الأول المهندس محمد محمد الظواهرى، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، أن أوراق القضية حوت 4 تنظيمات إرهابية، تم تكوينها جميعا، أثناء حبس موكلى وليس له علاقة بها، ودلل الدفاع على ذلك بأقوال المتهمين أنفسهم خلال التحقيقات.

وأضاف دفاع محمد الظواهرى أن أوراق القضية تحمل 4 تنظيمات أو جماعات، كلها كانت فى طور التكوين ولم تصل إلى حد الجماعة أو التنظيم الفعلى، وهو تنظيم فرسان الكنانة أو جبهة النصرة ويضم العناصر المنشقة عن تنظيم أنصار بيت المقدس وتنظيم أنصار الله، وهو تنظيم محلى مقره منشية القناطر وتنظيم الطائفة المنصورة، وقد نشأ فى سوريا وتنظيم كان فى طور التكوين بعد القبض على محمد الظواهرى، وفى نفس السياق قررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة.

جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، لمرافعة الدفاع بجلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

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مصر 365

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