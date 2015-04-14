"إرهاب الشرقية" تؤجل محاكمة 22 إخوانيا لحيازتهم أسلحة وذخيرة بالقرين

قررت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار صلاح حريز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى وسكرتارية أحمد رزق،والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواع أمنية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات القضية 3904 لسنة 2014 قسم القرين والمتهم فيها 22 إخوانيا لحيازتهم أسلحة وذخيرة والتجمهر والتحريض على العنف،لجلسة 15 يونيو لمناقشة الشهود .

وكانت نيابة جنوب الشرقية، قد أحالت 22 إخوانيا بمدينة القرين لتحريضهم على العنف وحيازة أسلحة وذخيرة، وتخريب المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة والتظاهر والانتماء إلى جماعات إرهابية تحرض على العنف، إلى دائرة إرهاب الشرقية.