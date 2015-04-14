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حبس طبيبين بصحة جمصة لاتهامهما باستخراج شهادة وفاة طفلة دون مشاهدة الجثة

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حبس طبيبين بصحة جمصة لاتهامهما باستخراج شهادة وفاة طفلة دون مشاهدة الجثة حبس طبيبين بصحة جمصة لاتهامهما باستخراج شهادة وفاة طفلة دون مشاهدة الجثة
اتهم ضابط شرطة طبيبين بمكتب صحة جمصة فى الدقهلية بالتلاعب وإصدار شهادة وفاة لابنة شقيقه دون معاينة الجثة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بتقديم أبو المكارم عبد المعبود عرفة ضابط شرطة بالقاهرة، ببلاغ باستخراج والدة بنت شقيقه المتوفى (ضابط شرطة هدير هانى عبد المعبود المقيمة مع والدتها شهادة وفاة من مكتب صحة جمصة دون العثور على جثة الطفلة بعد الاستعلام من الحانوتى بمقابر جمصة الذى أكد عدم قيامة بدفن الطفلة.

واتهم عم الطفلة أطباء الصحة بالتزوير فى استخراج شهادة وفاة ابنة شقيقه، كما اتهم أخوال الطفلة بقتلها وإخفاء الجثة، مؤكدا أنهم محبوسون بعد اتهام زوج والدة الطفلة بخطفه بعد علمه بقيامهم بقتل الطفلة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرض المحضر على النيابة العامة، قرر المستشار أحمد شوقى رئيس نيابة مركز بلقاس بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات شمال محافظة الدقهلية حبس طبيبى مكتب صحة جمصة بالدقهلية، هما "أحمد ز. ع" و"أحمد ح. إ" 4 أيام على ذمة تحقيقات النيابة، وذلك لقيامهما بالتوقيع على شهادة وفاة باسم الطفلة هدير هانى عبد المعبود عرفة 13 سنة طالبة ومقيمة بالقاهرة دون مشاهدة الجثة.

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مصر 365