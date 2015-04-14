بالصور.. وزير الزراعه من قنا : 9 مليون طن المستهدف من محصول القمح هذا الموسم

أعلن، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح يصل إلى 9 مليون طن، موضحًا أن المستهدف من الفدان الواحد من 16 إلى 18 أردب .

وأضاف، خلال جولته التفقدية لمحافظة قنا، أنه سيتم عقد لقاء مع مسئولى بنك التنمية و الائتمان الزراعى و الجمعيات التعاونية لمناقشة إلغاء النسبة المالية المحصلة عن كل أردب من محصول القمح، ليصب فى مصلحة المزارع.

وأوضح أن هذه الزيارة لقنا تأتى بناءً على توجهيات رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء لدراسة المشاكل التى تواجه الصعيد للعمل على إيجاد حلول مناسبه لها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل قريتى “الأمل” و “الحرية” بقنا، والعمل على توطين حقيقى للمزارعين بهما وتمليكهم الوحدات السكنية ومساحات من الأراضي على أن يتم دفع تكاليف تأهيل هذه المناطق من قبل المواطنين .

وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من تسليم محطات الرفع الخاصة بشركة وادى كوم أمبو التابعة لوزارة الزراعه والعمل على تشغيلها بأقصى حد الأسبوع القادم، مهددًا أنه سيتم إقالة المقصرين من منصبهم فى حالة عدم تشغيلها بالموعد المحدد، مشيرًا أن هناك 12 وحدة تعمل بالفعل و 3 معطلين مطالبًا بالإبلاغ عن أى أعطال بالمحطات .

وشهد الوزير موسم حصيد القمح بأحدى المساحات المنزرعة بقرية المراشدة وأستمع إلى مشاكل المزاعين .