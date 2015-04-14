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منتخب جامعة سوهاج للكرة الخماسية يصعد لدور الثمانية بدورة الرفاعي

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منتخب جامعة سوهاج للكرة الخماسية يصعد لدور الثمانية بدورة الرفاعي منتخب جامعة سوهاج للكرة الخماسية يصعد لدور الثمانية بدورة الرفاعي

 

جامعة سوهاج

صعد فريق منتخب جامعة سوهاج للكرة الخماسية الي دور الثمانية في دورة الشهيد الرفاعي للجامعات رقم 42 ، وذلك بعد حصوله علي المركز الثاني في المجموعة الرابعة والتي استضفتها جامعة اسوان في الفترة من 8 الي 10 إبريل الحالي.

وصرح  نبيل نور الدين رئيس الجامعة إن هذا الصعود جاء بعد حصول الفريق علي 4 نقاط من فوز علي جامعة أسوان 2- صفر، وتعادل مع جامعة المنيا 4- 4 وهزيمة من جامعة المنصورة 3- 1.
> وأضاف صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن منتخب الجامعة والذي يضم 10 لاعبين، ويقوم بتدريبه كل من محمد سيد”ماندو” و حمادة الجلاوي سوف يقابل في دور الثمانية منتخب جامعة الأسكندرية يوم 24 ابريل داخل الصالة المغطاة بالأسكندرية .

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