منتخب جامعة سوهاج للكرة الخماسية يصعد لدور الثمانية بدورة الرفاعي

صعد فريق منتخب جامعة سوهاج للكرة الخماسية الي دور الثمانية في دورة الشهيد الرفاعي للجامعات رقم 42 ، وذلك بعد حصوله علي المركز الثاني في المجموعة الرابعة والتي استضفتها جامعة اسوان في الفترة من 8 الي 10 إبريل الحالي.

وصرح نبيل نور الدين رئيس الجامعة إن هذا الصعود جاء بعد حصول الفريق علي 4 نقاط من فوز علي جامعة أسوان 2- صفر، وتعادل مع جامعة المنيا 4- 4 وهزيمة من جامعة المنصورة 3- 1.

> وأضاف صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن منتخب الجامعة والذي يضم 10 لاعبين، ويقوم بتدريبه كل من محمد سيد”ماندو” و حمادة الجلاوي سوف يقابل في دور الثمانية منتخب جامعة الأسكندرية يوم 24 ابريل داخل الصالة المغطاة بالأسكندرية .