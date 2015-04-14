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«القضاة»: لا صحة لضبط وكيل نيابة في وضع مخل بالقليوبية.. كان برفقة خطيبته

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«القضاة»: لا صحة لضبط وكيل نيابة في وضع مخل بالقليوبية.. كان برفقة خطيبته «القضاة»: لا صحة لضبط وكيل نيابة في وضع مخل بالقليوبية.. كان برفقة خطيبته

نفى المستشار محمد عبدالهادي عضو مجلس إدارة نادي القضاة ما تم تسريبه بالأمس من إلقاء أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على أحد أعضاء النيابة العامة، وبصحبته فتاة داخل سيارته في وضع مخل بالآداب العامة.

وقال عبدالهادي، إن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن حقيقة الواقعة، تتمثل في حدوث مشادة كلامية بين أحد أعضاء النيابة العامة وضابط شرطة وتطورت إلى مشاجرة وكان برفقة وكيل النيابة خطيبته.

وأضاف، أن الغريب في الأمر أن يتم تسريب أخبار كاذبة عن أعضاء النيابة العامة في تلك الفترة، وفي الوقت الذي باشرت فيها اختصاصها القانوني بتفتيش السجون، وأماكن الحجز في عدد من أقسام ومراكز الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية إرساءً لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة الثقة العامة في جهاز النيابة العامة باعتباره شعبة أصيلة من شعب القضاء وهو أمر مرفوض.

وطالب عضو مجلس إدارة نادي القضاة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه تلك الأخبار الكاذبة ومن سربها.

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