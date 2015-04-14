أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تموين سوهاج يوفر 30% من حصة دقيق المحافظة بعد تطبيق منظومة الخبز‎

Google+ Print
تموين سوهاج يوفر 30% من حصة دقيق المحافظة بعد تطبيق منظومة الخبز‎ تموين سوهاج يوفر 30% من حصة دقيق المحافظة بعد تطبيق منظومة الخبز‎

 

قال، شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة بسوهاج، لوكالة “أونا” ،إن المنظومة الجديدة للخبز وفرت ما يقارب 30% مما كان يتم استهلاكة سابقًا من الدقيق، مشيرًا إلى تعليمات وزارة التموين بالصرف حتى 40 شيكارة زنة 50 كيلو كحد أقصى للمخابز التى تشهد إقبالًا كبيرًا، وتلك المتواجدة فى كتلة سكنية كبيرة.

وحذر يوسف المواطنين من ترك بطاقات التموين الخاصة بهم فى جوزة أصحاب المخابز، موضحًا أن كمية الخبز المتبقية لكل مواطن والتى لم يقم بصرفها سوف يتم احتسابها كنقاط مع مطلع كل شهر يستفيد بها المواطن فى شراء سلع تموينية أخرى .
>

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد