تموين سوهاج يوفر 30% من حصة دقيق المحافظة بعد تطبيق منظومة الخبز‎

قال، شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، لوكالة “أونا” ،إن المنظومة الجديدة للخبز وفرت ما يقارب 30% مما كان يتم استهلاكة سابقًا من الدقيق، مشيرًا إلى تعليمات وزارة التموين بالصرف حتى 40 شيكارة زنة 50 كيلو كحد أقصى للمخابز التى تشهد إقبالًا كبيرًا، وتلك المتواجدة فى كتلة سكنية كبيرة.

وحذر يوسف المواطنين من ترك بطاقات التموين الخاصة بهم فى جوزة أصحاب المخابز، موضحًا أن كمية الخبز المتبقية لكل مواطن والتى لم يقم بصرفها سوف يتم احتسابها كنقاط مع مطلع كل شهر يستفيد بها المواطن فى شراء سلع تموينية أخرى .

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