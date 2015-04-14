بالصور.. محافظ المنيا ومديرالأمن يشهدان القرعة العلنية للحج

شهد، اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، واللواء محمد الهلباوي، مدير الأمن اليوم ، إعلان مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار حجاج القرعة من أبناء المحافظة لعام 2015، والتي تم تنظيمها تحت إشراف وزارة الداخلية ، بحضور، اللواء علاء السنان، مفتش وزارة الداخلية، بمسرح المحافظة.

وأسفرت القرعة العلنية عن اختيار 297 حاجًا ومرافقيهم من إجمالي 8318 حاجًا تقدموا للقرعة ، منهم 1065 حاجًا من كبار السن، و7253 حاجا من صغار السن.

أكد المحافظ حرصه على المشاركة في مراسم إجراء القرعة لاختيار حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ومشاركتهم فرحتهم، حيث يُعد مناسبة عظيمة، وسط أجواء من السعادة والبهجة علي وجوه الجميع وخاصة الذين وقع عليهم الاختيار في القرعة، وأعرب عن أمنياته القلبية للذين لم يحالفهم الحظ بأن يوفقهم الله في المرات القادمة فالفرص الكثيرة قادمة والحج ينادى صاحبه فنحن نسعى والله يختار من يريد لزيارة بيته الحرام .

وطالب المحافظ الحجاج بالدعاء لمصر بأن يحفظها ويحقق لها الأمن والأمان والاستقرار والخير .

ونقل مدير الأمن تحيات وتهنئة، اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، للحجاج وقال إن اختيار حجاج القرعة اتسم بالشفافية والنزاهة ، حيت تم إجراء القرعة عن طريق الحاسب الآلي دون أية تدخلات ، متمنياً لهم حج مبرور وذنب مغفور،موضحًا قيام الوزارة بتسهيل كافة الإجراءات للفائزين من الآن وحتى السفر.

وأعلن، الرائد عادل بريقع، رئيس قسم المعلومات والتوثيق بمديرية الأمن، أنه تقدم لقرعة الحج هذا العام 8318 حاجًا منهم 2237 حاجًا مرافقين وقد تم تخصيص عدد 297 لمحافظة المنيا منهم 30 حاجًا لكبار السن و15 حاجًا في قائمة الاحتياطي.

وأضاف أنه تم توزيع الأعداد على جميع مراكز ومدن المحافظة ومنها 40 لبندر المنيا ، و42 لمركز المنيا ومكانًا واحدًا لمدينة المنيا الجديدة، وأبوقرقاص 20 مكانًا، والعدوة 9 أماكن، وبني مزار 35 مكانًا، وديرمواس 18 مكانًا، و33 مكانًا، لمركز سمالوط ومطاي 17 مكانًا، ومغاغة 19 مكانًا، وبندر ملوي 16 مكانًا، وكذلك 17 مكانا لمركز ملوي.